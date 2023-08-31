Два человека из военного командования России выступали против вторжения России в Украину. Это генералы Сергей Суровикин и Андрей Юдин, заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию «Крым. Реалии».

«Юдин в Главном оперативном управлении – один из действительно главных планеров. Он лично выступал против всего этого и говорил, что это приведет к катастрофе. Он один из основных критиков непубличных среди военного руководства Российской Федерации, именно военного, который говорит, что все это катастрофа, и чем дальше, тем хуже. Суровикин также выступал против», – сказал Буданов.

По его словам, Суровикина сделают ответственным за военные провалы российской армии. «Он в любом случае будет крайним во всех эпизодах, например, атаки по Москве. Там всегда должен быть кто-нибудь крайний. Поскольку он командующий Военно-космическими силами Российской Федерации, то это зона его ответственности. Так или иначе, его должны убрать», – считает главный разведчик Украины.

По мнению Буданова, причиной устранения «генерала-Армагеддона» станет июньский мятеж ЧВК «Вагнер». «А здесь два в одном. Они искали хороший повод – вот повод и нашелся», – считает Буданов.

Пропавший после пригожинского мятежа Суровикин снят с должности командующего Воздушно-космическими силами, но оставлен в распоряжении Минобороны РФ. В СМИ появлялись сообщения, что Суровикина допрашивают в связи с мятежом, и что он находится под домашним арестом, хотя в отношении него не было официального расследования.