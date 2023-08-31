Во Франции прозвучал гимн и подняли флаг Азербайджана

Продолжается чемпионат Европы по прибрежной академической гребле, проходящий во Франции. Азербайджан, в частности Федерацию каноэ и гребли Азербайджана и Бакинский спортивный клуб гребли на каноэ, представила Диана Дымченко.

Под флагом Федерации гребли и каноэ Азербайджана наша спортсменка финишировала первой в квалификационном и полуфинальном этапах и получила путевку в финал А. В решающем заплыве на шесть километров Диана Дымченко, опередив ближайшую соперницу из Ирландии Монику Дукарска на 16 секунд (30:14.56 против 30:30.28), подняла во Франции флаг Азербайджана.

Выступая от имени Бакинского спортивного клуба гребли на каноэ, Диана обеспечила себе путевку в финал А. В финале Дымченко поднялась на самую высокую ступень пьедестала. В честь этой победы прозвучал гимн Азербайджана.

Отметим, что Дымченко в прошлом году завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по прибрежной гребле в испанском Сан-Себастьяне.