У Трампа нет соперников. Растет поддержка экс-президента США

Трампа готовы поддержать на праймериз 59% избирателей-республиканцев, это на 11 п.п. больше, чем в апреле.

Экс-президент США Дональд Трамп расширил свое преимущество в борьбе за выдвижение в президенты от Республиканской партии, свидетельствует новый опрос The Wall Street Journal.

Как пишет газета, то, что ранее было борьбой двух кандидатов за выдвижение, стало гонкой, в которой у Трампа на данный момент нет серьезного соперника. Губернатора Флориды Рона Десантиса, который считался таковым, сейчас поддерживают 13% республиканских избирателей, едва опережая остальных кандидатов. Показатель упал почти вдвое с апреля, когда он составлял 24%.

Опрос показывает одну из примечательных особенностей предстоящих в 2024 году республиканских праймериз, пишет издание: уголовные дела, которые в прошлом могли бы погубить кандидата, в данном случае только укрепили фаворита гонки.

Против Трампа выдвинуты четыре обвинения, в том числе в сговоре после выборов 2020 года, который привел к штурму Капитолия в январе 2021-го, попытках отменить его поражение на голосовании в Джорджии на тех же выборах, хранении секретных документов в его резиденции во Флориде и подлоге финансовой документации. Судебный процесс запланирован на март 2024 года.

Более 60% избирателей-республиканцев предстоящих праймериз, отвечая на вопрос об обвинениях, предъявленных экс-президенту, сочли их политически мотивированными и необоснованными. Около 78% назвали действия Трампа после выборов 2020 года законными усилиями по обеспечению точности подсчета голосов. При этом только 16% республиканских избирателей считают, что он пытался незаконно помешать Конгрессу подтвердить результаты выборов, которые проиграл.

Около половины (48%) республиканцев сказали, что обвинения в адрес Трампа повысили вероятность того, что они проголосуют за него, 16% заявили, что шансов на то, что они поддержат экс-президента, стало меньше.

В опросе WSJ приняли участие 600 избирателей Республиканской партии, которые заявили, что будут участвовать в президентских праймериз или кокусах (процесс определения единого кандидата на президентских выборах). Исследование проводилось с 24 по 30 августа. Погрешность составляет около 4 п.п, отмечает газета.