Украинцы уничтожили семь лодок российских диверсантов

На южном фронте боевых действий подразделения ВСУ за сутки уничтожили семь лодок, использовавшихся российскими диверсантами, заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Каждый раз, пытаясь разведать, что творится на левобережье, враг высылает свои диверсионно-разведывательные группы на лодках. За минувшие сутки минус семь таких лодок у оккупанта. То есть каждый раз, когда группа противника выезжает на задание, она больше не возвращается», - заявила Гуменюк украинским СМИ.

Одновременно Гуменюк сообщила, что украинцы отбрасывают россиян в Херсонской области на левом берегу Днепра, откуда российские военные пытаются обстреливать освобожденное правобережье.