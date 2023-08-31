ООН пошла навстречу России

ООН в новом пакете предложений по возобновлению зерновой сделки предложила разморозить активы ряда российских компаний, а также переподключить Россельхозбанк к системе SWIFT, сообщает Anadolu.

Согласно информации агентства, ООН продолжает усилия по возобновлению действия черноморской зерновой инициативы. На днях о наличии новых предложений организации для России после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, однако деталей он не раскрыл.

По данным Anadolu, ООН пообещала России, что приложит усилия по «переподключению Россельхозбанка в систему SWIFT и размораживанию активов российских компаний в Европе, производящих удобрения». Активы каких именно компаний из РФ могут быть разблокированы, не уточняется. «Эти предложения составляют важнейшую часть нового пакета инициатив ООН по возобновлению действия зерновой сделки»,— сообщают источники турецкого агентства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию Anadolu, отметила, что подобные предложения уже были заложены в прежний вариант черноморской зерновой инициативы. «Раньше это все тоже подразумевалось, только так и не заработало»,— написала Захарова в своем Telegram-канале.