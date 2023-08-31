Вагит Алекперов просит у Путина разрешить вывести $5 млрд

Вторая по объемам добычи нефтяная компания России «Лукойл», принадлежащая миллиардеру Вагиту Алекперову, обратилась к российским властям за разрешением на вывод за рубеж миллиардов долларов из накопленной в РФ валюты. «Лукойл» хочет потратить деньги на выкуп собственных акций у иностранных инвесторов. Его заявка поступила напрямую в администрацию президента, и именно администрация будет принимать решение, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, передает Reuters.

Правительственная комиссия, созданная специально для госконтроля над сделками с нерезидентами, не занимается обращением «Лукойла», сказал Моисеев. «Это все — решение президента», — цитирует агентство российского замминистра: сделки рассматриваются напрямую Кремлем, и о них докладывают президенту РФ Владимиру Путину.

Выкуп акций «Лукойлом» обойдется примерно в $5 млрд, оценивают аналитики Сбербанка CIB. С учетом других нефтегазовых компаний, которые, по словам вице-премьера Александра Новака, обращались в правительство с аналогичными просьбами, сумма может достигать $10 млрд, считают эксперты. Такого рода сделки, подчеркивают в Сбербанке CIB, создают риски усиления оттока капитала и могут надавить на рубль, который едва удалось стабилизировать на уровнях чуть ниже 100 за доллар после экстренного повышения ставки ЦБ РФ.

«При получении таких разрешений отдельные экспортеры могут сократить продажи валюты», — пишут аналитики, добавляя, что «валюта для подобных сделок у таких компаний наверняка есть».

По данным Центробанка, на 1 июля юрлица держали на валютных счетах в России $153 млрд.