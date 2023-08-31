Генерал Сеидов поставил кандидатов в строй

В субботу, 2 сентября, заместитель министра юстиции - начальник Пенитенциарной службы полковник юстиции Мирсалех Сеидов провел смотр кандидатов, обратившихся в связи с приемом на работу в младший начальствующий состав службы.

Из обратившихся в соответствии с объявлением, опубликованным ранее в средствах массовой информации, на официальном сайте Пенитенциарной службы и страницах в соцсетях кандидатов в следующий этап были допущены 150, в том числе 37 участников Отечественной войны и один представитель семьи шехида.