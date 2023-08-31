Ракетный обстрел Белгорода: есть жертвы

Один человек погиб и двое получили тяжелые ранения в ходе обстрела поселка Уразово в Белгородской области из реактивных систем залпового огня, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, один из снарядов попал в частный жилой дом в поселке Уразово, житель этого дома получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще двое местных жителей, также получивших осколочные ранения в ходе обстрела, госпитализированы в районную больницу. Их состояние оценивается как тяжелое.

Всего в ходе обстрела повреждено порядка 20 домов, уточнил Гладков.