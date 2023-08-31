МВД России против легендарной Ахеджаковой. Почти как в 37-м

Московские полицейские начали проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил России после того, как она вышла на сцену в немецком Бремене, где проходил спектакль «Мой внук Вениамин» с ее участием, с украинским флагом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Донос на известную своей антивоенной позицией актрису написал глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией», бывший силовик Виталий Бородин, который не раз писал жалобы на журналистов и активистов. В доносе Бородин также просит лишить артистку наград и почетных званий.

По мнению Бородина, своими действиями Ахеджакова «дискредитировала Россию, гражданкой которой продолжает являться».

В марте Ахеджакова уволилась из московского театра «Современник», в котором служила с 1977 года, с формулировкой «по собственному желанию». Незадолго до этого руководство театра решило убрать из репертуара спектакль «Игра в джин», в котором она играла одну из главных ролей. В конце апреля московский Театр наций сообщил, что отменил показы спектакля «Сказка про последнего ангела» с ее участием.