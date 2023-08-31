Китай зовет Турцию в БРИКС

Китай поддержит кандидатуру Турции в БРИКС, если Анкара подаст заявку, заявил посол КНР в Анкаре Лю Шаобин в интервью газете Aydinlik.

«Как Китай, мы желаем, чтобы Турция также присоединилась к БРИКС. Мы будем развиваться вместе с развивающимися странами. Мы будем расти вместе», — заявил посол.

Турция не подавала заявку на вступление в организацию.

На 15-м саммите объединения, который проходил в ЮАР с 22 по 24 августа, в БРИКС пригласили шесть новых стран: Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Они станут полноправными участниками объединения с 1 января следующего года.