В заплыве от одного берега реки Кура до другого приняли участие более 300 пловцов – профессионалов и любителей. Среди участников заплыва был и министр молодежи и спорта Фарид Гаибов. Он смог преодолеть дистанцию в 300 метров и доплыть до финиша.

«Это уже третий заплыв на открытой воде, который мы организуем, - говорит после финиша министр. – В прошлом году все желающие могли испытать свои силы на Каспии в Пираллахи. Затем был массовый заплыв на Куре в Мингячевире.

Целью этих мероприятий является популяризация плавания и здорового образа жизни. Радует, что на этот раз заявились более 300 участников из различных районов страны. 90 процентов доплыли до финиша. Были и участники старше 65 лет. Некоторые заявились семейно. Например, в заплыве участвовали бабушка и внучка.