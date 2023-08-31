Фарид Гаибов переплыл Куру ФОТО
Сегодня в Мингячевире прошел массовый заплыв на открытой воде под названием «Переплывем Куру?».
Мероприятие было организовано Министерством молодежи и спорта, Федерацией плавания Азербайджана и Операционной компанией Baku City Circuit.
В заплыве от одного берега реки Кура до другого приняли участие более 300 пловцов – профессионалов и любителей. Среди участников заплыва был и министр молодежи и спорта Фарид Гаибов. Он смог преодолеть дистанцию в 300 метров и доплыть до финиша.
«Это уже третий заплыв на открытой воде, который мы организуем, - говорит после финиша министр. – В прошлом году все желающие могли испытать свои силы на Каспии в Пираллахи. Затем был массовый заплыв на Куре в Мингячевире.
Целью этих мероприятий является популяризация плавания и здорового образа жизни. Радует, что на этот раз заявились более 300 участников из различных районов страны. 90 процентов доплыли до финиша. Были и участники старше 65 лет. Некоторые заявились семейно. Например, в заплыве участвовали бабушка и внучка.
Я принимал участие в заплыве в Каспийском море. К тому, чтобы переплыть Куру, относился с определенной опаской. Вчера потренировался и решил, что все-таки приму участие. Я стартовал одним из последних. Психологически немного давило то, что некоторые участники, проплыв небольшую дистанцию и поняв, что не смогут преодолеть 300 метров, возвращались обратно. Это слегка пугало, но я, меняя стили плавания, все же смог доплыть до финиша».