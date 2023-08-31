Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 17:59

Обострение на армяно-азербайджанской границе является следствием скоординированных действий Москвы и Еревана, направленных на срыв процесса заключения мирного соглашения и окончательного урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом в беседе с haqqin.az сказал Сергей Веревкин, известный российский журналист, историк и писатель, автор бестселлера «Самая запретная книга о Второй Мировой. Была ли альтернатива Сталину?», удостоенного Международной литературной премии VERITAS «За лучшую политическую книгу 2009 года о России».

Комментируя видеокадры, на которых российские миротворцы сопровождают грузы с оружием из Армении в расположение карабахских сепаратистов, Веревкин отметил, что они достаточно полно иллюстрируют политику Кремля в отношении армяно-азербайджанского конфликта. «Очевидно, что Москве невыгодно урегулирование отношений Еревана с Баку, - считает Веревкин. – Также, впрочем, как и Франции, которая использует конфликт на Южном Кавказе для усиления влияния на Армению и манипуляции на предстоящих выборах голосами шестисоттысячной армянской диаспоры». По словам Веревкина, властям Армении, оказавшимся в безвыходном положении, остается лишь принять условия Азербайджана, отвечающие букве Трехсторонних соглашений, заключенных 10 ноября 2020 года. «Никол Пашинян с зубовным скрежетом был вынужден признать территориальную целостность Азербайджана в ее общепризнанных границах, - подчеркнул эксперт. – И теперь, под давлением жизненных реалий, руководству Армении необходимо выполнить условия трехстороннего соглашения, открыть Зангезурский коридор и заключить всеобъемлющее мирное соглашение с Азербайджаном. Это - сложный для Армении процесс, поскольку ей предстоит распрощаться со всякого рода мифами, вроде «Армения от моря до моря» и прочими, которые на протяжение последних тридцати лет культивировались в общественном сознании. Не случайно, процесс избавления от призрачных мечтаний и продвижение в сторону мирного соглашения с Азербайджаном продвигается с таким трудом. Тем не менее, процесс идет, и этот факт не могут отрицать даже противники армяно-азербайджанского мирного урегулирования.

После того, как в Ереване признали границы Азербайджана, остается только забыть про так называемый «Арцах», который за 30 лет так и не признал ни один армянский президент, и открыть Зангезурский коридор. Если это произойдет, то будут созданы все условия для осуществления грандиозного проекта транспортного коридора из Турции через Южный Кавказ и Центральную Азию в Китай и далее на восток». Эксперт отмечает, что Анкара активно строит этот логистический путь не только для своих товаров и грузов, но и для энергоносителей, что значительно повышает его стратегическое значение. «Уже сформирована базовая платформа для осуществления этого проекта - Организация Тюркских Государств, - подчеркивает Сергей Веревкин. - Думаю, подсознательно в Армении понимают, что открытие Зангезурского коридора для нее представляет уникальный шанс включиться в один из крупнейших международных проектов, выйти, наконец, из изоляции и кардинально изменить к лучшему социально-экономическое положение в стране».

И вот тут, по словам российского эксперта, весьма своеобразно выглядит роль Ирана, поощряющего Армению в ее нежелании деблокировать Зангезурский коридор. «Следует понимать, что на самом деле Иран и сам не прочь встроиться в тюркский Транскаспийский путь, который, правда, должен пролечь по замыслу Тегерана не по кратчайшему маршруту через Зангезур, а по северу Ирана в Туркменистан, Узбекистан и далее, - уточняет эксперт. - Иран уже давно пытается заинтересовать Турцию именно таким вариантом транспортного коридора. Так что, за всеми разговорами официальных представителей Ирана об их озабоченности территориальной целостностью Армении, кроется единственная цель - включиться в этот международный логистический проект. Поэтому Иран и подзуживает Армению всячески противодействовать открытию Зангезурского коридора». Касаясь позиции России, подталкивающей Армению на конфронтационную политику с Азербайджаном, Сергей Веревкин отметил, что для Москвы реализация тюркского Транскаспийского проекта означала бы окончательную потерю Южного Кавказа.

«Россия присутствует в этом регионе лишь до того времени, пока существует кризис между Баку и Ереваном, - констатирует эксперт. – Именно поэтому Россия, даже несмотря на то, что Баку дает возможность армянам Карабаха интегрироваться в азербайджанское общество на равных правах, препятствует урегулированию армяно-азербайджанских отношений, поддерживая постоянный огонь в очаге конфликта. Я был в Азербайджане в 2019 году и видел, в какой гармонии проживают в этой стане русские, евреи, лезгины и другие народы». По словам Веревкина, периодические кровопролитные столкновения на армяно-азербайджанской границе повышают шансы России удержать свои позиции южнее Кавказского хребта. «Следует понимать, что трехстороннее соглашение от ноября 2020 года действует до тех пор, пока в нем остается Азербайджан, - подчеркивает политолог. – Но как только Баку решит выйти из этого договора, российские войска должны будут уйти с азербайджанской территории даже до истечения пятилетнего срока.