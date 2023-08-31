Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, отказавшийся осенью прошлого года от гражданства России и незаконно обосновавшийся в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана, заявил, что не «планирует баллотироваться» на пост «президента Карабаха».

Варданян в интервью RTVI назвал решение главаря сепаратистов Араика Арутюняна подать в отставку «неожиданным».

«Отставка обсуждалась много раз, однако его решение было неожиданным», — утверждает Варданян.