Полицейские убили беременную мать двоих детей: не вышла из машины

В городке Блендон (пригород Колумбуса, штат Огайо) полицейские убили беременную темнокожую женщину после того, как та отказалась выйти из автомобиля.

Как сообщает ВВС, инцидент произошел возле продуктового магазина. 21-летняя Та'Кия Янг скончалась на месте. Полицейские якобы намеревались допросить ее по подозрению в краже в магазине.