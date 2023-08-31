Полицейские убили беременную мать двоих детей: не вышла из машины
В городке Блендон (пригород Колумбуса, штат Огайо) полицейские убили беременную темнокожую женщину после того, как та отказалась выйти из автомобиля.
Как сообщает ВВС, инцидент произошел возле продуктового магазина. 21-летняя Та'Кия Янг скончалась на месте. Полицейские якобы намеревались допросить ее по подозрению в краже в магазине.
По версии полицейских, после выстрела они якобы пытались оказать женщине медицинскую помощь, однако ни мать двоих детей, ни ее будущий ребенок не выжили.
Оба офицера, имена которых не указываются, сразу после инцидента были отправлены в административный отпуск.
Сообщается, что полицейское управление городка Блендон обратилось в Бюро уголовных расследований генпрокурора штата Огайо с просьбой расследовать инцидент.