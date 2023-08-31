Захвачен ударный беспилотник Армении Заявление Минобороны Азербайджана; фото; видео
Министерство обороны Азербайджана сообщает, что днем 2 сентября подразделения азербайджанской армии, расположенные в Кельбаджарском районе, обнаружили ударный беспилотный летательный аппарат, принадлежащий вооруженным силам Армении.
Благодаря бдительности подразделений азербайджанской армии своевременно обнаруженный беспилотник был обезврежен и захвачен до достижения цели с помощью специальных средств, заявили в оборонном ведомстве.
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