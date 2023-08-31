Министерство обороны Азербайджана сообщает, что днем 2 сентября подразделения азербайджанской армии, расположенные в Кельбаджарском районе, обнаружили ударный беспилотный летательный аппарат, принадлежащий вооруженным силам Армении.

Благодаря бдительности подразделений азербайджанской армии своевременно обнаруженный беспилотник был обезврежен и захвачен до достижения цели с помощью специальных средств, заявили в оборонном ведомстве.