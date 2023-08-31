Жителей Анкары предупредили о наводнении

Жителей столицы Турции Анкары вскоре ждет угроза наводнения и паводковая опасность, предупредило Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Жителям турецкой столицы уже направлено оповещение по SMS о скором ухудшении погоды.

«По данным управления метеорологии, в Анкаре ожидаются сильные дожди, необходимо быть осторожными с такими негативными явлениями, как наводнение, паводки, молнии...», — говорится в оповещении AFAD.

Не исключаются сбои в режиме работы общественного транспорта. Прогнозируется, что во второй половине дня 2 сентября в Анкаре пройдут ливни.