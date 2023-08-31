Министерство обороны Азербайджана заявляет...

Министерство обороны Азербайджана сообщает о дезинформации, распространяемой Минобороны Армении.

«Информация армянской стороны о том, что с 16:00 до 16:10 2 сентября подразделениями азербайджанской армии якобы был открыт огонь по позициям подразделений вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Азизли, не соответствует действительности. Категорически опровергаем информацию, распространяемую Министерством обороны Армении», - говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.