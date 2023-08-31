Исследование, опубликованное на этой неделе Европейской комиссией, показало, что X (бывший Twitter) Илона Маска сыграл важную роль в том, что российская пропаганда об Украине достигла большего количества людей, чем до начала войны. Об этом сообщает Washington Post.

Согласно исследованию, несмотря на добровольные обязательства крупнейших соцсетей, в частности Meta, противодействовать российской пропаганде, российская дезинформация против Украины процветает: «В течение 2022 года аудитория и охват аккаунтов в социальных сетях, ориентированных на Кремль, существенно выросли по всей Европе».

«Предварительный анализ свидетельствует о том, что охват и влияние поддерживаемых Кремлем аккаунтов еще больше выросли в первой половине 2023 года, в частности, из-за разрушения стандартов безопасности Twitter», – добавляют эксперты.

ЕС применил гораздо более агрессивный регуляторный подход к поддерживаемой правительством дезинформации, чем Соединенные Штаты. Закон о цифровых услугах, который вступил в силу для крупнейших социальных сетей 25 августа, требует от них оценивать риск распространения ложной информации, не допускать продвижения худшего с помощью алгоритмов и подвергать свою деятельность аудиту.

Исследование было проведено некоммерческой аналитической группой Reset, которая выступает за усиление надзора за цифровыми платформами. Исследование показало, что X Маска не был единственным, кто не смог остановить распространение российской пропаганды. Instagram, Telegram и Facebook также подверглись критике.