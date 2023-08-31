Громкий арест в Кыргызстане

Лидер оппозиционной парламентской фракции «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан») Адахан Мадумаров арестован по подозрению в госизмене до 24 октября. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Кыргызстана.

По словам адвоката политика Гуляны Убалиевой, Мадумарову предъявлено обвинение по статье о государственной измене. С материалами дела адвокату ознакомиться пока не удалось.

В состав киргизского парламента входят представители шести политических партий, «Бутун Кыргызстан» является оппозиционной фракцией. Мадумаров ранее был спикером киргизского парламента, а также работал секретарем Совета безопасности республики. МВД пока не комментирует факт задержания депутата.