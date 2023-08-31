Папа Римский желает мира, как в Монгольской империи

«Да ниспошлют небеса, чтобы сегодня на этой земле, опустошенной бесчисленными конфликтами, с уважением к международным законам было восстановлено то, что когда-то было Pax Mongolica, а именно отсутствие конфликтов», — сказал он.

Папа Римский Франциск, впервые в истории папства совершивший визит в Монголию, встретился с президентом страны Ухнаагийном Хурэлсухом и выступил с речью, в которой упомянул о мире без конфликтов в эпоху после завоеваний Монгольской империи. Его слова приводит РБК.

Pax Mongolica (с латыни — «Монгольский мир») — термин, принятый для обозначения периода относительного мира, который последовал после широких завоеваний Монгольской империей территорий Евразии в XII—XIV веках.

Франциск отметил, что прибыл в Монголию в момент, когда страна отмечает важную годовщину — 860 лет со дня рождения Чингисхана. По его словам, тот факт, что Монгольская империя в течение веков охватывала отдаленные и разнообразные земли, «свидетельствует о замечательной способности ваших предков признавать выдающиеся качества народов, населяющих ее огромную территорию, и ставить эти качества на службу общему развитию». «Эта модель должна быть оценена по достоинству и вновь предложена в наши дни», — сказал понтифик.

Модель «Монгольского мира» упомянул на встрече и президент Хурэлсух. «Достижения Pax Mongolica создали прочную основу для развития взаимного уважения между различными народами мира, бережного отношения к ценностям и самобытности друг друга, создания условий для мирного сосуществования различных цивилизаций», — сказал монгольский лидер.

В ходе визита в Монголию Папа Римский также встретится с представителями католической общины и миссионерами в Соборе святых апостолов Петра и Павла в Улан-Баторе.

Католическая община Монголии насчитывает около 2 тыс. человек. Официально католическая церковь присутствует в преимущественно буддистской стране с 1992 года, после того как в стране произошла революция, пало социалистическое правительство, а в Конституции была закреплена свобода вероисповедания.