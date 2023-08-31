Через Крым перебрасывают российскую военную технику

В Керчи (город в восточной части Крыма) 2 сентября была замечена большая колонна российской военной техники. Издание «Крым.Реалии» сообщает, что через центральный район города проследовали военные грузовые автомобили, КамАЗ и УРАЛ.

Колонна ехала со стороны Керченского морского торгового порта, куда прибывают паромы из России, и направлялась на выезд из города.

На некоторых военных грузовиках были полностью закрытые тенты, другие грузовики также с тентами, но не зашнурованными наглухо.