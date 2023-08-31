Зеленский ответил сомневающимся на Западе: Войска Украины «движутся вперед»
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на утверждения западных чиновников о слишком медленном ходе контрнаступления заявил в субботу, 2 сентября, что киевские войска «движутся вперед».
В ходе почти трехмесячного контрнаступления ВСУ удалось отвоевать более десятка деревень, но ни одного крупного населенного пункта. Продвижение украинских войск существенно замедляют обширные российские минные поля и мощные линии обороны, передает Reuters.
На этой неделе некоторые американские официальные лица выразили недовольство медленным ходом контрнаступления и даже упрекнули украинскую стратегию, что вызвало недовольство Киева.
«Украинские силы движутся вперед. Несмотря на все, что бы кто ни говорил – вперед. И это самое главное: мы движемся», - написал Зеленский в Telegram.
Українські сили рухаються вперед. Попри все, хоч би що хто казав – уперед. І це найголовніше: ми рухаємося. pic.twitter.com/wfJrv3D87G— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2023
На Западе опасаются, что поддержка Запада может начать ослабевать по мере того, как более холодная и дождливая погода замедлит продвижение на поле боя. Запад выделил миллиарды долларов на помощь контрнаступлению, но Киев утверждает, что ему нужно еще больше, отмечает агентство.
В ежедневной сводке боевых действий украинские военные не сообщили о новых прорывах, но заявили, что их войска продолжают продвигаться к Мелитополю - оккупированному Россией крупному городскому центру в Запорожской области.