Зеленский ответил сомневающимся на Западе: Войска Украины «движутся вперед»

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на утверждения западных чиновников о слишком медленном ходе контрнаступления заявил в субботу, 2 сентября, что киевские войска «движутся вперед».

В ходе почти трехмесячного контрнаступления ВСУ удалось отвоевать более десятка деревень, но ни одного крупного населенного пункта. Продвижение украинских войск существенно замедляют обширные российские минные поля и мощные линии обороны, передает Reuters.

На этой неделе некоторые американские официальные лица выразили недовольство медленным ходом контрнаступления и даже упрекнули украинскую стратегию, что вызвало недовольство Киева.

«Украинские силы движутся вперед. Несмотря на все, что бы кто ни говорил – вперед. И это самое главное: мы движемся», - написал Зеленский в Telegram.