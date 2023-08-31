Организация исламского сотрудничества оценит нанесенный Азербайджану Арменией ущерб
Делегация во главе с председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) Мухаммадом Лавалом Сулейманом прибыла в Азербайджан с миссией по установлению фактов уничтожения за время оккупации армянской стороной азербайджанского культурно-религиозного наследия.
Миссия прибыла по приглашению омбудсмена Сабины Алиевой.
Основной целью визита является установление на месте фактов уничтожения Арменией религиозных и культурных памятников, кладбищ, принадлежащих азербайджанцам, сбор материалов об азербайджанцах, пострадавших от оккупации и ракетных бомбардировок, а также подготовка отчета по результатам миссии и представление его международному сообществу.
Представители ОИС посетят Агдамский и Физулинский районы, а также неоднократно подвергавшийся обстрелам со стороны Армении во время Второй Карабахской войны город Гянджа.
По итогам миссии ОИС подготовит отчет и представит международному сообществу. Документ станет вторым отчетом о вандализме армян (первый был представлен в 2021 году).