Организация исламского сотрудничества оценит нанесенный Азербайджану Арменией ущерб

Делегация во главе с председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) Мухаммадом Лавалом Сулейманом прибыла в Азербайджан с миссией по установлению фактов уничтожения за время оккупации армянской стороной азербайджанского культурно-религиозного наследия.

Основной целью визита является установление на месте фактов уничтожения Арменией религиозных и культурных памятников, кладбищ, принадлежащих азербайджанцам, сбор материалов об азербайджанцах, пострадавших от оккупации и ракетных бомбардировок, а также подготовка отчета по результатам миссии и представление его международному сообществу.

Представители ОИС посетят Агдамский и Физулинский районы, а также неоднократно подвергавшийся обстрелам со стороны Армении во время Второй Карабахской войны город Гянджа.

По итогам миссии ОИС подготовит отчет и представит международному сообществу. Документ станет вторым отчетом о вандализме армян (первый был представлен в 2021 году).