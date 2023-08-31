После скандала с Ливией глава МИД Израиля отправляется в Бахрейн

Согласно информации, Коэн отправляется в Бахрейн на фоне дипломатического скандала, который разгорелся после публикации о встрече Коэна с главой МИД Ливии Наджлой аль-Мангуш. После того, как информацию о встрече опубликовали в Израиле, аль-Мангуш была снята с должности главой правительства Ливии.

СМИ отмечают, что в самом Бахрейне не все спокойно. Здесь вспыхнул протест заключенных. Власти королевства говорят, что число протестующих заключенных не превышает 150. Правозащитные организации указывают, что голодовку объявили не менее 800. В Бахрейне также вспыхнули спонтанные акции в поддержку заключенных.

Программа визита включает встречу главы МИД Израиля с королем Хамадом ибн Иса аль-Халифой в его дворце, встреча с министрами, посещение базы ВМФ. В поездке Коэна будет сопровождать делегация предпринимателей Израиля и группа журналистов.