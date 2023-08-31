Ожесточенные бои между арабами и курдами в Сирии

Курдские формирования начали военную операцию против арабских племен, поднявших против них восстание на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило агентство Firat.

По его информации, курды наступают на города Эль-Бусейра и Эш-Шахиль в провинции Дейр-эз-Зор, которые находятся в руках отрядов арабских ополченцев. Представитель курдского командования Махмуд Хабиб заявил, что операция проводится в ответ на «просьбы» жителей провинции оградить их от «вооруженных банд наемников» и продолжится до восстановления безопасности и стабильности в регионе.

Телеканал Al Hadath сообщил, что ополченцы арабских племен, которым оказывают поддержку проиранские формирования, воюющие на стороне сирийской армии, взяли под контроль районы на восточном берегу реки Евфрат от города Дейр-эз-Зор до границы с Ираком. Они также перерезали шоссе, ведущее к нефтяному месторождению Эль-Омар, где находится американская военная база.

По информации телеканала, боестолкновения между отрядами местных племен и курдскими формированиями начались 27 августа. В ходе них обе стороны понесли потери.