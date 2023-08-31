И в Ираке курды и арабы конфликтуют

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шия ас-Судани поручил силам безопасности начать операцию против участников беспорядков в Киркуке, где ранее был введен комендантский час. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на пресс-секретаря премьера.

По его словам, комендантский час в Киркуке, где продолжаются протесты сторонников Демократической партии Курдистана (ДПК), был введен по инициативе ас-Судани. Он призвал силы безопасности обеспечить порядок в Киркуке и начать операцию против участников беспорядков, поручил задерживать каждого, кто будет причастен к беспорядкам и правонарушениям.

Комендантский час в Киркуке был введен на фоне акций протеста группы сторонников Демократической партии Курдистана (ДПК), требующих открытия шоссе Эрбиль - Киркук. Участники акции требуют вернуть ДПК здание, которое использовалось партией до 2017 года. Местные жители, в частности арабы и туркманы, выступили против этого решения.