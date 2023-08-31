«Возродившийся из пепла» Манукян подал голос: призывает свергнуть Пашиняна

В Армении набирает обороты идея свержения Пашиняна. Первый премьер-министр Армении Вазген Манукян, о котором в последнее время ничего не было слышно, появился на митинге оппозиции в Ереване. Выступая, он предложил создать «движение», чтобы переломить «ситуацию вокруг Карабах а».

По словам Манукяна, не стоит проводить только митинги, необходимо создать «комитет», первой победой которого должна стать смена власти.

«…Интересы и цели нашего народа будут решаться не в Москве, Брюсселе, Вашингтоне или Анкаре, а в Ереване… Мы должны сформировать свои задачи, а потом искать, кто решит их с нами, а не находить союзников, а потом решать здесь те задачи, которые они хотят», - уверяет Манукян.

Ранее экс-президент Армении Серж Саргсян заявил на митинге, что возможен «перелом в ситуации вокруг Карабаха», и пообещал принять участие в удалении действующих властей Армении.