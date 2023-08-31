Пашинян назвал условие мира между Азербайджаном и Арменией

Если Армения и Азербайджан взаимно не признают территориальную целостность друг друга, это означает, что мира никогда не будет. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica.

По словам Пашиняна, прогресс по мирным переговорам с Азербайджаном замедлился, когда дошло до обсуждения самых сложных статей будущего мирного договора. Ереван заинтересован в прогрессе и подписании документа.

Премьер Армении заметил, что трудно оценить, насколько стороны на данный момент близки к подписанию мирного соглашения: «Наша позиция в том, что мирная повестка обязательно должна продвигаться, и мы пытаемся сделать все для прогресса в этом направлении, для подписания с Азербайджаном соглашения о мире».

Пашинян заявил, что «права и безопасность армян Карабаха» должны быть обеспечены и гарантированы: «Если договор между Арменией и Азербайджаном не будет содержать таких гарантий, это соглашение будет бессмысленным».

В интервью премьер Армении также заявил, что правительство Армении не хочет увязывать отношения с Турцией и Азербайджаном: «Мы считаем важным урегулирование отношений с Турцией. В ходе моей последней поездки в Анкару и общения с президентом Турции я получил впечатление, что и для Турции это очень важно. Здесь есть возможности, как и сложности, в том числе из-за отношений с Азербайджаном».