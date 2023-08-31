Индийский луноход переведут в спящий режим

«Луноход выполнил свою задачу. Он припаркован в безопасном месте и будет переведен в спящий режим. Информация с полезной нагрузкой лунохода передана на Землю», — говорится в сообщении агентства.

Индийские ученые переведут луноход «Прагьян» в спящий режим до 22 сентября. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на космическое агентство страны.

Луноход переведут в спящий режим в воскресенье. Он будет находиться в этом состоянии до 22 сентября, до следующего восхода Солнца на Луне. Солнечные панели останутся включенными.

Миссию «Чандраян-3» с луноходом на борту запустили 14 июля из Космического центра им. Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота. В начале августа Индийское космическое агентство сообщило, что вывело станцию на орбиту Луны. 23 августа «Чандраян-3» выполнила первую в истории Индии мягкую посадку в районе малоизученного Южного полюса, где, как предполагают ученые, есть запасы водяного льда. Там же ранее планировала прилуниться российская станция «Луна-25», но в итоге потерпела крушение. Индия стала четвертой державой, добившейся мягкой посадки на спутник.

27 августа луноход передал на Землю первые данные — температура на Южном полюсе Луны оказалась 70 градусов по Цельсию. Аппарат оснащен датчиком температуры с механизмом, способным измерять температуру лунной почвы на глубине до 10 см.