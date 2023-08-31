«Подобные поломки непредсказуемы, - говорит представитель Ucom. – Потому, что может перегореть предохранитель и требуется время для восстановления всей системы. Однако наша компания сделала все, чтобы оперативно ее восстановить».

Комментируя этот «роуминговый скандал», представитель пресс-службы ЗАО Ucom сослался на технические причины, из-за которых произошел временный сбой в работе сети.

Более 700 тысяч абонентов компании-оператора армянской мобильной связи Ucom около часа пользовались услугами… ведущего турецкого оператора связи Turkcell.

Представитель Ucom также объяснил, почему армянские абоненты оказались на время подключенными к сети Turkcell. По данным компании, это произошло с теми абонентами, в телефонах которых была автоматически включена услуга роуминга.

«Когда исчезает соединение армянской сети, как это случилось в результате сбоя, телефон абонента при включенном роуминге ведет поиск и автоматически подключается к сети другой страны, в зависимости от того, у кого сильнее сигнал. В нашем случае он оказался сильнее у Turkcell», - сообщили в ЗАО Ucom.

Этот случай встревожил армянского специалиста по информационной безопасности Артура Папяна, предположившего, что вышки сотовой связи Ucom были заглушены турецкой стороной, в результате чего армянские абоненты автоматически подключились к турецкому оператору.

По мнению армянского эксперта, повторение таких случаев может иметь ряд негативных последствий.

«В частности, турецкая сторона сможет определить местонахождение абонентов Ucom с точностью до 160 метров, - предупреждает Папян. – Она даже письма сможет расшифровать, если они не зашифрованы».

Вопросы о том, зачем сети Turkcell читать письма армян, и сколько именно задолжали абоненты Ucom, пользовавшиеся в течение часа услугами турецкого оператора связи, остаются открытыми.