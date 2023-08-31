Пашинян заявил, что Россия потеряла Южный Кавказ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия из-за своих действий или бездействия на Южном Кавказе отдаляется от него.

«Мы видим, что Россия предпринимаемыми или не предпринимаемыми с ее стороны шагами отдаляется от региона. Мы не знаем, по каким причинам. Есть, конечно, предположения. Но есть процессы, которые приводят к осознанию, что однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь», - сказал Пашинян в интервью итальянскому изданию La Repubblica.