Пашинян заявил, что Россия потеряла Южный Кавказ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия из-за своих действий или бездействия на Южном Кавказе отдаляется от него.
«Мы видим, что Россия предпринимаемыми или не предпринимаемыми с ее стороны шагами отдаляется от региона. Мы не знаем, по каким причинам. Есть, конечно, предположения. Но есть процессы, которые приводят к осознанию, что однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь», - сказал Пашинян в интервью итальянскому изданию La Repubblica.
Он также назвал стратегической ошибкой полную зависимость его страны от России в сфере безопасности.
«Архитектура безопасности Армении на 99,9 процента была связана с Россией, в том числе по части оружия, приобретения вооружения. Но сегодня, когда сама Россия нуждается в оружии, вооружении, понятно, что при желании она не сможет обеспечить потребности Армении в сфере безопасности. То есть этот пример показывает нам, что зависимость в сфере безопасности от одного места является стратегической ошибкой», - сказал Пашинян в интервью изданию La Repubblica.
По его словам, в настоящее время предпринимаются попытки диверсификации политики Еревана в сфере безопасности: «Поскольку, когда наступает момент, что кто-то должен обеспечить нашу безопасность, выясняется, что кто-то либо не хочет, либо не может обеспечить нашу безопасность».