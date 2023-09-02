Россия поставила Ирану военные учебные самолеты

Утверждается, что самолеты уже поступили на вооружение иранских ВВС. По информации IRNA, эти учебные самолеты будут использоваться для подготовки новых пилотов, которые будут летать на истребителях нового поколения ВВС Ирана. Журналисты отмечают, что в соцсетях уже появились фото прибывших в Иран самолетов Як-130. Сколько именно Як-130 поставила Россия Ирану, пока неизвестно.

При этом агентство подчеркивает, что власти Ирана пока не выступили с официальным сообщением по поводу поставки в страну российского военного самолета.

Як-130 — российский учебно-боевой самолет, разработанный ОКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi. Самолет производится на Иркутском авиазаводе. Изначально Як-130 был предназначен для замены в ВВС России учебно-тренировочных самолетов L-39, однако впоследствии он поставлялся и на экспорт. Як-130 — первый полностью новый (а не модернизированный вариант существовавшей модели) самолет, построенный в России после распада СССР. Кроме России, Як-130 используется в Алжире, Вьетнаме, Бангладеш, Беларуси, Мьянме и Сирии. На этом самолете летчики, в частности, осваивают современные системы управления вооружением. Як-130 может также выполнять штурмовые и разведывательные задачи самостоятельно. Он вмещает 3 тонны вооружения, вспомогательные топливные баки и блоки радиоэлектронной аппаратуры.