Эльмир Алиев, отдел спорта 00:56

На этой неделе определились все 96 футбольных клубов, которые выступят на групповой стадии еврокубков - Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Среди этих 96 команд есть и представитель Азербайджана – чемпион страны «Карабах». Как известно, агдамская команда в 10-й раз подряд пробилась в групповой раунд континентальных турниров.

Начиная с сезона 2014/15, подопечные Гурбана Гурбанова постоянно играют в осенней стадии еврокубков. Помимо «Карабаха», с сезона 2014/15 по нынешний в группы европейских клубных соревнований неизменно попадали лишь 15 клубов. Это – мадридский «Реал», «Бавария», «Барселона», «Манчестер Сити», «Атлетико», «Севилья», «ПСЖ», «Порту», дортмундская «Боруссия», «Рома», «Наполи», «Бенфика», «Шахтер», «Олимпиакос» и «Селтик». Как видим, «Карабах» в одном списке с суперклубами и просто большими командами европейского футбола. При этом чемпион Азербайджана сделал то, что не удалось ни одному европейскому клубу. «Карабах» 10 лет подряд пробивается в групповой раунд, преодолевая квалификацию! Других таких команд в Европе нет.

Те же «Реал», «Бавария», «Барселона», «Атлетико» и «ПСЖ» за последние 10 лет постоянно начинали борьбу с групповой стадии. Благодаря высокому рейтингу своих стран они были освобождены от квалификации. «Манчестер Сити» и «Боруссия», начиная с сезона 2014/15, лишь раз играли в квалификации. «Севилья», «Рома» и «Наполи» - по два раза. Из этих 15 команд ближе всех к результату «Карабаха» «Олимпиакос» и «Селтик». В восьми сезонах из десяти они начинали борьбу с квалификации, после чего попадали в группу. И лишь дважды титулованным клубам из Греции и Шотландии благодаря высокому рейтингу своих стран выпало стартовать с группового этапа. «Карабах» ни разу не был освобожден от квалификации – не позволяет рейтинг Азербайджана в таблице коэффициентов УЕФА. За эти 10 лет «Карабах» пять раз начинал выступление со 2-го квалификационного раунда и пять раз – с 1-го. То есть агдамцам постоянно приходилось проводить по шесть или восемь матчей, чтобы оказаться в группе. Пройти всех соперников удалось дважды – в сезоне 2017/18, когда «Карабах» в первый и пока единственный раз вышел в групповой раунд Лиги чемпионов, и в сезоне 2021/22, когда команда Гурбана Гурбанова стартовала в Лиге конференций. В остальные сезоны «Карабах» начинал в квалификации Лиге чемпионов, но затем оказывался в группе Лиги Европы.