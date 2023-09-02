Россия запустила по Украине ударные беспилотники

С наступлением ночи российская армия снова запустила по целям в Украине неизвестное пока количество дронов-камикадзе.

«Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БПЛА из района полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска (РФ) в направлении южных областей», — объявил телеграм-канал Воздушных сил Украины.

Воздушная тревога пока объявлена только в Запорожской области.