Канцлер Германии отменил все встречи после падения

Канцлер Германии Олаф Шольц упал во время пробежки. Он ушиб себе лицо и отменил некоторые мероприятия.

Правительство сообщило Associated Press, что с Шольцем произошел «небольшой спортивный инцидент». По данным AP, у канцлера синяки на лице.

65-летний Олаф Шольц отменил рабочие планы на воскресенье. По данным немецких СМИ, он хотел на выходных посетить депутата от своей Социал-демократической партии Германии Михаэля Рота. Депутат приглашал канцлера посетить город Херинген в земле Гессен.