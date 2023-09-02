«Должен немедленно покинуть Нигер»: послу Франции поставили ультиматум

Суд столицы Нигера — Ниамея — постановил лишить аккредитации и выслать из страны французского посла Сильвена Итте. Об этом пишет Нигерское агентство печати.

«Он (Итте) должен немедленно покинуть территорию страны», — указывается в судебном постановлении.

В публикации отмечается, что данное решение было принято в связи с тем, что мужчина больше не является дипломатом и не имеет постоянного вида на жительство в Нигере. Согласно данным агентства, иск против сотрудника дипмиссии был подан властями Нигера.

Ранее посла Франции в Нигере лишили дипломатической неприкосновенности.

25 августа военные власти Нигера потребовали от посла Франции и его супруги покинуть страну в течение 48 часов, заявив, что нахождение Итте на национальной территории и его высказывания противоречат интересам Нигера. Однако они отказались подчиниться требованию и продолжают находиться в здании посольства Франции в Ниамее. МИД Франции в свою очередь заявил, что мятежники не имеют права требовать от посла покинуть страну, поскольку агреман (согласие на прием посла) выдают «исключительно законные власти Нигера».