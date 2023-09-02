Мамед Эфендиев, Эльнур Мамедов, отдел экономики 01:21

Российское вторжение в Украину в феврале прошлого года вызвало в Армении небывалую панику. Любая война, как известно, бьет в первую очередь по экономике. А экономика Армении всегда зависела и продолжает зависеть от России. Так что, как бы ни проклинали армянские политики Москву, оставившую их один на один с Азербайджаном, тут уже было не до политических склок между сюзереном и вассалом – Армении грозила голодная смерть.

Вердикт Fitch - глубокая рецессия в России ударит по Армении Раньше всех, как обычно, отреагировало международное рейтинговое агентство Fitch Ratings. Учитывая связанные с войной сокращение экспорта в Россию и снижение объема денежных переводов, оно пересмотрело прогноз экономического роста Армении на 2022 год в сторону понижения до 1,3 процента (ранее прогнозировался рост на 5,3 процента). И только через год прогнозировался рост ВВП до прежнего показателя в 4,2 процента. Действительно, в 2021 году на долю России приходилось 28 процентов экспорта, 37 процентов импорта и 40 процентов туристических посещений, прямых иностранных инвестиций и денежных переводов в Армению. А потеря корреспондентских отношений с российскими банками, работающими в Армении, сразу же вызвала нарушение торговых связей. В результате, вердикт Fitch - глубокая рецессия в России и ощутимое обесценивание рубля ударят по армянскому экспорту. Еще до начала войны международные резервы Армении сократились на 6,3 процента или на 202,3 миллиона долларов. Последние 1,4 тонны золота стоимостью около 18 миллионов долларов Центробанк страны продал в начале 2003 года. Только за счет увеличения государственного долга, международные резервы Армении выросли в течение 2021 года на 22,9 процента или на 599,4 миллиона долларов, создав некоторую «подушку финансовой безопасности». В первые же дни войны из-за сильной зависимости экономики Армении от России, на валютный рынок Армении «потекла» значительная рублевая масса, что вызвало отток наличной валюты из армянской банковской системы. В результате, уже 15 марта 2022 года Центробанк Армении повысил ставку рефинансирования с 8 до 9,25 процента.

Ужасное состояние в сельском хозяйстве 17 марта 2022 года экс-замминистра сельского хозяйства Самвел Аветисян забил тревогу: треть производимого урожая пропадает, нет нормальной механизации, нет опытных комбайнеров, нет нормальных условий для перевозки и складирования сельхозпродукции. Весь цикл сбора урожая хромает, с чем, собственно, и были связаны огромные потери. А ведь 31 процент населения Армении живет в селах и занимается сельским хозяйством. Весь этот ужас бесстрастно отразила «Карта голода» Всемирной продовольственной программы ООН, согласно которой в Армении с ее трехмиллионным населением недоедают порядка 500 тысяч человек. По данным Всемирного банка, Армения зафиксировала в 2021 году семипроцентный рост бедности, который в 2020-м году уже составлял 27 процентов. Но больше всего удручал тот факт, что, согласно «Карте голода», около 4,4 процента армянских детей в возрасте до пяти лет страдают от острого недоедания, а 9,4 процента - от хронической нехватки продуктов питания. Опасность прогрессирующей проблемы признал и министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян, заявивший, что число бедных в стране растет, и не будь повышений пенсий, пособий и социальных выплат, то за чертой бедности могли бы оказаться до 50 процентов населения страны. Впрочем, все к тому и шло, если принять во внимание, что уже в 2020 году к категории «бедных» было причислено 47,6 процента населения Армении.

В результате, прогноз Нарека Мкртчяна оправдался, и уже к концу 2022 года уровень крайней бедности, по словам экономиста Сурена Парсяна, вырос с 0,7 до 1,5 процента. Экономист уточнил, что к категории «крайне бедных» граждан Армении относятся лица, которые не могут удовлетворить минимальные потребности в продовольствии и чей ежедневный доход составляет меньше 2,15 доллара. Характерно, что по данным того же Парсяна, бедными являются 25-30 процентов работающих граждан Армении. В связи с ростом номинальной заработной платы в 2021 году число работающих бедных сократилось на 10,2 процента. Но инфляция на уровне 7,7 процента ощутимо ударила по их платежеспособности. Наплыв россиян с набитыми кошельками в Ереван Организация Global Innovation Index, являющаяся признанным источником измерения инновационности экономик, опустила Армению по итогам 2022 года сразу на 19 пунктов – с 61 места, на котором страна находилась в 2020 году, на 80-ю позицию. Словом, после начала войны в Украине, у Армении были все основания для паники. Однако вскоре Россию обложили многочисленными санкциями и ограничениями, молодые россияне с солидными счетами на банковских картах стали в массовом порядке покидать страну, многие из них устремились в постсоветские страны, в том числе, и в Армению. Но если в других странах эта миграция проходила, относительно незаметно для местных экономик, то для нищей Армении наплыв россиян с набитыми кошельками стал весьма приятным сюрпризом, сразу же оживившим умирающую экономику.

Да, неожиданный приток россиян действительно вызвал заметное оживление экономики Армении. Сразу резко подорожали жилье и ее аренда, цены в магазинах и ресторанах, услуги… Одним гражданам это оказалось на руку, других сделало еще беднее, но экономика страны в целом стала расти высокими темпами, что правительство не преминуло объяснить своей эффективной работой. Но эксперты уже тогда предупреждали о возможных отрицательных последствиях такой рублевой экспансии для слабой экономики отсталой страны. Массовый приток россиян наряду с паникой вскоре вызвал у некоторых экспертов надежду на то, что война в Украине может принести и пользу экономике Армении в краткосрочной перспективе. Во-первых, в страну приедут россияне, которые привезут с собой деньги. Во-вторых, Россия начнет продавать газ и нефть в рублях, и в этом случае Ереван вновь выиграет. Но, как отметил бывший премьер-министр Армении, председатель партии «Свобода» Грант Багратян, результаты не оправдали надежд. Только за первые четыре месяца за счет денег, привезенных россиянами в Армению, их экономии, и того, что армяне начали платить в рублях, образовался профицит рублей. Но при этом долларов было мало. В итоге страна получила сумму на 1 млрд долларов больше, чем получала ранее. Это привело к ревальвации драма, что объясняется неадекватными действиями Центробанка.

Но ревальвация драма не может продолжаться долго, это разовое явление. И, как минимум, после окончания войны данный эффект исчезнет. Правда, пока экономика страны обеспечивала небольшой рост, однако это был дешевый, спекулятивный рост. На первый взгляд, складывалась вполне радужная картина: армяне привозят автомобили, в основном не последней свежести из соседней Грузии, и продают их в России, приехали россияне, в ресторанах много хлеба дают. В результате имеется небольшой рост. Но это спекулятивный рост, который понизится, когда закончится война. Правда, пока никто не может предсказать как долго она будет длиться. Но точно можно сказать, что в ближайшие годы санкции с РФ не снимут. Хотя в Ереване уверены, что они будут ослаблены в той мере, в какой можно будет развернуть экономическую деятельность из России, что также ничего хорошего Еревану не сулит. Ревальвация драма Конечно, центробанк мог бы сдержать ревальвацию драма, но не сделал этого. Он должен был изъять из обращения дополнительный миллиард долларов, превратив короткие деньги в длинные. Эти деньги надо было направить на инвестиции. Но пусть это останется на совести самого центробанка. А пока за счет трансфертов российских денег правительство стабилизировало драм и инфляцию. Об эффективности такого решения судите сами – за первую половину прошлого года или спустя 4 месяца после начала войны в Украине страна получила рост 13% - 14% по линии продуктовых товаров, а в долларовых ценах - 40%. При этом пенсии не увеличились ни на один драм. Невольно напрашивается вопрос: как получается, что на фоне ревальвации драма цены продолжают расти. По мнению того же Багратяна, инфляция продолжается, потому что у правительства ложный рост, в стране нет производства. А спрос увеличился, потому что из России приехали десятки тысяч дополнительных потребителей. На этом фоне можно было одновременно купить драм, не допустить углубления инфляции, предотвратить ее. Эксперт считает, что центробанк обманывает правительство и заставляет экономику Армении плясать.

Если до сих пор мы рассматривали экономику страны только за первое полугодие, то итоги прошлого года, проанализированные армянским фондом «ЛУЙС», шокируют еще больше. В 2022 году в структуре экспорта и импорта некоторых товарных групп в составе экспорта зафиксирован значительный рост. Но производство ряда товаров, по которым зарегистрирован такой рост объемов экспорта, в Армении полностью отсутствует, а объемы производства некоторых значительно уступают объемам их экспорта. Так, по данным фонда, имеются значительные отклонения в производстве компьютеров, электронного и оптического оборудования, основных металлов, автомобилей и в других отраслях. Причем, товары, экспортированные в 2022 году, не могли быть произведены в 2021-м. Это дает основания для вывода о том, что значительную часть экспорта в 2022 году составлял реэкспорт. Так, объем экспорта указанных видов деятельности, составил около 1,88 млрд долларов, а рост объемов производства в этих же отраслях составил около 587,8 млн долларов. Получается, что как минимум в размере около 1,3 млрд долларов имел место реэкспорт. Более того, статистический анализ доказывает, что реэкспорт в 2022 году в основном связан с последствиями российско-украинского конфликта. Вот и получается, что в прошлом году не менее 24,8% всего экспорта Армении составил реэкспорт, без которого темпы роста экспорта были бы более чем в 2 раза ниже. Более того, реэкспорт внес значительный вклад в экономический рост, обеспечив около 2,6% из 12,6% экономического роста. Это, конечно, положительный фактор. Вместе с тем в прошлом году резко увеличилась доля экспорта из Армении в Россию, что закономерно привело к снижению диверсификации экспорта и увеличению риска зависимости армянских экспортеров от рынка России. А доля экспорта в Россию значительно увеличилась за год - на 17,1 процентных пункта, достигнув 45,0%. Таким образом, в 2022 году объем армянского экспорта в Россию увеличился на 186,8% или 1 570,3 млн долларов по сравнению с 2021 годом.