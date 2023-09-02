В Москве в аэропортах отменили десятки рейсов. Эвакуируют вокзал

Порядка 23 авиарейса отменены и 19 задержаны в Москве в ночь на воскресенье, сообщает ТАСС.

В аэропорту Внуково отменены 6 рейсов, еще 5 задержаны, в Шереметьево задерживаются 6 рейсов. В Домодедово задержано 8, еще 17 отменено.

Кроме того, сообщается, что Киевский вокзал в Москве эвакуируют из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва.

«Поступило сообщение об угрозе взрыва Киевского вокзала. В целях безопасности проводится эвакуация», - заявили ТАСС в экстренных службах.

На месте работают специалисты, информация проверяется.