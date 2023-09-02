Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 02:19

Средние темпы украинского контрнаступления породили множество кривотолков, сомнений и скепсиса не только со стороны россиян, что естественно, но и среди союзников Украины. В последнее время ведущие мировые СМИ много пишут о том, что все идет не так, как планировалось, что ожидания и надежды на быстрое освобождение оккупированных территорий оказались сильно преувеличены и что, скорее всего, в 2023 году добиться каких-либо стратегических целей ВСУ не удастся.

Провал украинской армии? Если еще в апреле-мае выход украинской армии к Азовскому морю считался, практически, решенным вопросом, а освобождение до конца года Крыма - вполне реальной перспективой, то сегодня уровень оптимизма ощутимо упал. В данный момент мало кто верит даже в то, что вооруженные силы Украины смогут выполнить в этом году задачу-минимум – выйти к Азовскому морю. Что же касается взятия Крыма, то оно не рассматривается как реальная цель, как минимум, в среднесрочной перспективе. Об этом говорят журналисты, военные эксперты, политики, и это нормально: очевидно, что контрнаступление Украины действительно идет медленно, и только лишь «прощупыванием слабых мест» невысокие темпы продвижения уже не объяснить. Это в первые две недели командование ВСУ могло сказать: «Подождите немного, мы ищем слабые места в российской обороне, и как только найдем брешь, сразу же перейдем в активное наступление». Это в первый месяц широко разрекламированного контрнаступления ВСУ было позволительно игнорировать тот факт, что процесс «прощупывания слабых мест» может длиться до бесконечности и при этом отнюдь не гарантировать, что пресловутое «слабое место», будет найдено.

Прошло уже больше двух месяцев активного наступления армии Украины, но, судя во всему, если она и находит «бреши» в обороне русских, то с таким трудом, что говорить о продвижении более чем на 100 метров в сутки не приходится вообще. В этой ситуации, заявления украинских военных, типа «До Токмака осталось 20 километров», теряют всякий смысл. Поскольку, по сравнении с темпами продвижения ВСУ, 20 километров могут стать непреодолимым препятствием. Справедливости ради С другой стороны, есть во всем этом что-то крайне несправедливое. Украинская армия воюет с вооруженным силами государства, имеющего 3,5-кратное преимущество в населении и, соответственно, в мобилизационном ресурсе. Со страной, которая на протяжение 50 лет готовилась к полномасштабной войне с коллективным Западом, и накопила для этой цели несметное количество конвенционального оружия. Все мы видели и документальные кадры, и голливудские фильмы с многокилометровыми складами советского оружия и боеприпасов, на объезд которых требовалось не меньше времени, чем на туристический осмотр города с миллионным населением. Наверное, вы помните фильм «Оружейный барон» с Николасом Кейджем в главной роли. Его действие происходит после развала СССР на одном из крупных военных складов, на котором верховодит дядя главного героя. Так вот, проходя по тоннелю из автоматов Калашникова, герой Кейджа спрашивает дядю: «Сколько здесь автоматов?» А когда тот отвечает: «30 тысяч», он советует дяде: «Напиши, что тут 10 тысяч АКМ, разницу все равно никто не заметит».

И таких бесконечно-безразмерных арсеналов в Российской Федерации – сотни. Не говоря уже о том, что у этой страны еще с советских времен сохранился мощный военно-промышленный комплекс, ради создания которой граждане СССР 70 лет не могли пользоваться нормальной туалетной бумагой, а мало-мальски приличную одежду покупали исключительно на черном рынке. Да и вообще, Россия к этой войне готовилась долгие годы. Тогда как Украина не верила в ее начало не только после аннексии Крыма, но даже 23 февраля 2022 года. В такой ситуации нападающий всегда имеет преимущество, примерно, как при уличном нападении: даже если вы - двухметровый верзила с пулеметом, тщедушный грабитель с дамским пистолетом будет опережать вас на два шага. Ведь вы ничего не знали, а он готовился, его пистолет у вашего виска, а ваш пулемет – где-то сбоку. Словом, изначально Россия имела такое колоссальное преимущество, что весь мир и, вполне вероятно, даже часть украинцев действительно верили в «победу за три дня». По любой логике у Киева не было никаких шансов сдержать бронетанковых колонны российской армии. Так что, уверенность мирового сообщества в том, что Киев будет захвачен в считанные дни, не была взята с потолка. Напротив, она была вполне логичной.

Почем «Хаймарс» для Украины? Однако Украина пошла против логики, которая диктовала «спасать шкуру и сдаваться без боя», и сделала нечто невозможное, оказав многократно превосходящей по численности и вооружениям державе такое ожесточенное и отчаянное сопротивление, благодаря которому спустя полтора года мы предъявляем претензии ВСУ за то, что в 2023 году им не удастся взять Донбасс, освободить Крым и выйти к Азовскому морю. Считаю, что в такой ситуации наблюдать за украинским контрнаступление сидя в кресле, как за бегами на ипподроме, и рассуждать о просчетах, допущенных командованием ВСУ, это, мягко говоря, не очень красиво. Впрочем, одно дело, когда подобное себе позволят люди свободных профессий - эксперты, журналисты и блогеры. И совсем другое, когда такие замечания делают западные политики, способные в разы увеличить темпы украинского наступления. Те самые западные политики, которые обставляют каждое решение о выдаче оружия, чуть опаснее пистолета, такими бюрократическими сложностями, что жизненно необходимое Киеву вооружение попадает на фронт с неизменным опозданием.

Знаю, что задаю риторический вопрос, но, все-таки, не могу не удержаться, чтобы не спросить: «А что было бы, если западная бронетехника поступила украинцам уже в сентябре прошлого года, во время харьковского наступления, когда у командования ВСУ, будь у него достаточно оружия, была возможность продвинуться гораздо глубже?» И что бы случилось, если системы ПВО, которых Украина добивалась с первых дней вторжения России, она получила бы в начале войны, а не зимой, когда стало очевидно, что еще месяц промедления, и страна с 45-миллионным населением будет отброшена в каменный век? Ответ на этот вопрос звучал сотни раз: «Запад опасался дальнейшей эскалации конфликта»? Какой, дальнейшей, господа? Неужели кто-то мог подумать, что у России есть некое супероружие, которое она может использовать «для эскалации конфликта», но не использует из каких-то диковинных соображений? Например, из этических? Сколько тысяч человеческих жизней можно было спасти, появись современные средства ПВО в Украине не в февраля 2023 года, а в марте-апреле 2022-го? Когда-нибудь кто-нибудь это подсчитает. В Европе в настоящий момент находятся несколько сот систем залпового огня «Хаймарс», тогда как в Украине их – всего пара десятков. Спрашивается: зачем они европейцам в таком количестве? Кто на них собирается напасть? Неужто Россия, испытавшая на себе в Украине одну сотую, если не тысячную долю высокоточного оружия НАТО, решит объявить войну коллективному Западу?

А история с истребителями F-16 и дальнобойными ракетами ATACMS и вовсе выходит за все пределы абсурда. Кто-нибудь может объяснить, почему их не дают украинцам? И если по самолетам есть куцее, но, все же, оправдание – необходимо подготовить экипажи, что требует значительного времени, то с ракетами ATACMS, которыми можно основательно закошмарить российский тыл, объяснений нет вообще! Философия «нищеты НАТО» Увы, Запад вновь боится мифической «эскалации», хотя последние полгода войны четко показали, что угрозы Москвы, которые раздаются перед каждой новой поставкой западного оружия — это пустой звук. Россия давно уже использует все, что имеет. Ничего дополнительного у нее нет, что наглядно подтвердила история с кассетными снарядами. Что сделала армия Россия после их поставки украинцам? В очередной раз подвергла ракетным атакам жилые районы в Днепре и в Кривом Роге. То есть, сделала то де самое, что и до того, как на вооружение ВСУ поступили кассетные боеприпасы. А вот слышать упреки западных политиков в адрес Украины по поводу «неправильного ведения боевых действий» – это, наверное, самое обидное и, главное, несправедливое. Вы и только вы, господа хорошие, имеете все возможности превратить контрнаступление ВСУ в более активное и эффективное. Но вы этого не делаете. Так по какому праву вы перекладываете на украинских солдат и добровольцев, которые каждый день и час совершают военное чудо, ответственность за собственное нежелание «провоцировать эскалацию конфликта»?!