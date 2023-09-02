«Должны говорить по-русски»: в Германии мужчина сбросил с моста ребенка из Украины

Согласно заявлению прокуратуры, 26 августа в Айнбеке в районе моста неизвестный мужчина подошел к группе украинских детей. Незнакомцу не понравилось, что дети говорили по-украински, и он заявил, что им следует разговаривать на русском языке. При этом он добавил, что войну якобы начала Украина. После этого мужчина сначала потянул за волосы девочку, а потом схватил 10-летнего мальчика и сбросил его через перила моста в канал.

Сообщается, что мальчик ударился головой и ногой о железные балки, прикрепленные к мосту. Когда ребенок лежал в канале, мужчина также бросил в него стеклянную бутылку, которая попала пострадавшему в правое плечо. Затем он скрылся с места происшествия.

Ребенку оказали помощь в больнице и отпустили домой. Напавший на украинских детей мужчина объявлен в розыск.