Минобороны Азербайджана заявляет о перестрелках на границе

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что с 21:15 2 сентября до 01:45 3 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнешли Басаркечарского района и Мартирос района Пашалы периодически подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района и Шада Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанных направлениях, указали в оборонном ведомстве.