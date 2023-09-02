Британский генерал рассказал, как Украине победить Россию

Украина не может победить Россию сейчас, но победа к 2025 году возможна при усилении западной поддержки, считает отставной британский генерал Ричард Бэрронс, командовавший ранее Объединенными силами королевства.

"Нынешнее контрнаступление Украины не вытеснит Россию - хотя никто этого и не ожидал. Маловероятно также сокращение площади оккупации вдвое до наступления зимы, что могло бы быть одной из наиболее оптимистичных целей", - написал Бэрронс в колонке для Financial Times.

Прогресс ВСУ на юге он называет "скромным" и пишет, что он составляет около 12 километров. До выхода к морю осталось пройти еще 88 километров через три линии обороны.

По мнению Бэрронса, есть ряд проблем, которые не позволят в этом году закончить начатое: "У Украины достаточно ПВО, чтобы прикрыть только около трети территории страны. Вопрос нехватки артиллерийских боеприпасов был решен лишь временно - за счет поставки кассетных снарядов США.

Украине понадобится время до середины 2024 года, чтобы восстановить достаточно мощные военно-воздушные силы, и ей очень не хватает ключевого оборудования, необходимого для разминирования. Исправление всего этого перенесет войну как минимум на следующий год".

Также, по его мнению, Киев сейчас должен беречь резервы: "Было бы катастрофой позволить тому, что осталось от 10-го корпуса незадействованного резерва Украины, быть разбитым на куски на российской обороне из-за поспешных сроков", - пишет генерал.

Поэтому, по его мнению, "Киев не должен настаивать на существенном успехе на поле боя до тех пор, пока не появятся средства для его достижения".

Бэрронс предполагает, что Запад начнет усиленные поставки боеприпасов к середине 2024 года, и "это должно стать важным поворотным моментом в наступательных возможностях Киева". По его мнению, победа Украины "займет больше времени и будет стоить больше, чем мы надеялись". "Запад теперь должен взять на себя обязательство провести предстоящую более жесткую кампанию или обречь Украину на борьбу без перспективы победы", - заключил генерал.