Медведев проснулся и стал угрожать Японии

Токио «проводит курс на новую милитаризацию, но должен отказаться от этих планов во благо своего собственного народа» и «извлечь уроки из Второй мировой войны», заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, Япония «активно развивает военную инфраструктуру при поддержке американских кураторов», закупает иностранное вооружение, отменяет ограничения на использование Сил самообороны за рубежом.

«Помимо того, Токио проводит учения вблизи Курильских островов, что серьезно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Япония должна извлечь уроки из истории, памятную дату которой мы сегодня отмечаем, и в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, сделать все, чтобы не разгорелся пожар третьей», - сказал он.

По его словам, США, сбросившие ядерные бомбы на японские города, «именно тогда показали свое истинное лицо»: «Как известно, военного смысла в этом не было, Америка лишь хотела продемонстрировать собственные имперские амбиции и грубую силу. Таким же образом Вашингтон готов действовать и сейчас, «когда руками своих вассалов ведет гибридные войны на всех континентах мира, в том числе и на Украине».