Кремль пытается избежать мобилизации перед президентскими выборами в России. Для этого на войну против Украины вербуют иностранцев, сообщает Минобороны Великобритании в твиттере.

Британская разведка отметила, что в конце июня в Армении и Казахстане заметили онлайн-объявления о службе в армии России. Иностранцам предлагали 495 000 рублей (5140 долларов) выплат и зарплату от 190 000 рублей (1973 долларов).

В Костанайской области на севере Казахстана проводилась вербовка этнических россиян. Также Россия с мая 2023 вербует мигрантов из стран Центральной Азии, обещая ускоренное гражданство и зарплаты до 4160 долларов.

Разведка напомнила, что у узбекских мигрантов-строителей в Мариуполе конфисковали паспорта по прибытии, поэтому они были вынуждены присоединиться к российской армии.

Известно, в России находятся не менее 6 млн мигрантов из Средней Азии, которых Кремль считает потенциальными новобранцами.

"Россия, вероятно, хочет избежать дальнейших непопулярных мер внутренней мобилизации накануне президентских выборов 2024 года. Эксплуатация иностранных граждан позволяет Кремлю привлекать дополнительный персонал для своих военных действий вопреки растущим потерям", - говорится в сводке.