Украинцы отбросили российскую артиллерию

Украинские силы продолжили контрнаступательные операции на западе Запорожской области и, как сообщается, 2 сентября продвинулись вперед.

По данным аналитиков американского Института изучения войны, российские блогеры, которые недавно утверждали, что российские войска удерживают позиции в южной части Работино, признали, что российские войска отошли с южных окраин поселка на неуказанные позиции южнее.

ВСУ преодолели российскую "первую линию обороны" на некоторых участках запорожского направления, но ситуация остается сложной из-за дополнительных российских бетонных укреплений и плотных минных полей.

"Российские силы разбрасывают легковоспламеняющиеся вещества на заминированные поля и поджигают их с помощью гранат, запускаемых с дронов, пытаясь помешать украинским усилиям по разминированию", - отмечается в отчете.

В то же время командующий разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил, что украинские артиллерийские возможности "равны или даже лучше", чем у российских войск, и что они смогли отбросить российские артиллерийские подразделения от линии фронта, не позволяя им поддерживать российские войска.

"Это наблюдение не всегда верно по всей линии фронта, поскольку украинские подразделения регулярно сообщают о том, что попадают под сильный артиллерийский огонь российской артиллерии, корректируемый российскими беспилотниками", - отмечают в ISW.

Гросберг также заявил, что с июля украинским силам удалось серьезно повредить российские артиллерийские радары.