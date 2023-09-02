Леонид Швец, автор haqqin.az 11:54

Этот лозунг индийско-советской дружбы «хинди руси бхай бхай», запущенный Никитой Хрущевым, переводится «индийцы и русские — братья», и по задумке советского руководителя он означал буквально семейные отношения, в которых, конечно, роль младшего неразумного брата отводилась индийцам. Снисходительное до пренебрежительности отношение к партнерам было характерно для советского руководства. Широко известна история, которую рассказали Сергею Довлатову, а он ее записал и сделал знаменитой.

«Приехал в Лодзь советский министр Громыко. Организовали ему пышную встречу. Пригласили видную местную интеллигенцию. В том числе знаменитого писателя Ежи Ружевича. Шел грандиозный банкет под открытым небом. Произносились верноподданнические здравицы и тосты. Громыко выпил польской сливовицы. Раскраснелся. Наклонился к случайно подвернувшемуся Ружевичу и говорит: — Где бы тут, извиняюсь, по-маленькому? — Вам? — переспросил Ружевич. Затем он поднялся, раскинул ладони и громко воскликнул: — Вам?! Везде!..» Когда Россия решила в пику Западу выстроить особые отношения с Индией, в Кремле не сомневались, что индийские товарищи, наследуя советские традиции, устроят для дорогих российских друзей режим наибольшего благоприятствования, и, как в довлатовской истории, русским можно будет все и везде. В Индии и вправду решили не упускать момент, воспользовавшись возможностью покупать российскую нефть со значительной скидкой. И за минувший финансовый год, закончившийся 31 марта, товарооборот Индии с Россией вырос в разы: с 13 миллиардов долларов втрое - до 44,4 миллиарда долларов с 13,1 миллиарда долларов годом ранее. Российский импорт подскочил на 16,5%, в то время как экспорт индийских товаров остался приблизительно на том же уровне. За первое полугодие 2023 года Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов на 30 миллиардов, а импортировала товаров на 6-7 миллиардов.

И ничего бы особенного в этом дисбалансе не было, не прикажи российской начальство рассчитываться с индийцами в национальных валютах, чтобы, дескать, снизить зависимость от доллара. В результате на российских счетах скопилось огромное количество рупий, на которые, в общем, нечего покупать, а их конвертация в твердые валюты, во-первых, делает всю затею перехода на нацвалюты бессмысленной, во-вторых, означает дополнительные потери. В результате торговля опять в основном вернулась к доллару, иногда юаню. Но что интересно, в Индии вовсе не считают себя по гроб жизни обязанными выкупать большие объемы российской нефти. С какой стати? Министр нефти Хардип Пури заявил агентству Bloomberg, что зависимость его страны от российской нефти сократится, поскольку поставщики на Ближнем Востоке предлагают более выгодные условия: «Ценовая рентабельность стран Персидского залива сейчас гораздо более привлекательна». Да, пока были выгодные скидки, Саудовская Аравия и Ирак уступили России место основного импортера нефти в Индию. Но уже в августе поставки нефти из России упали на 24%: выгода не та. «Я очень ясно выразился. Сегодня мы на рынке и будем покупать у кого угодно», — дерзко заявляет министр нефти Индии. Вот вам и все стратегическое партнерство и дружба на века.