За прошедшие сутки украинские воины уничтожили еще 600 российских солдат. С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла около 264 660 единиц живой силы.

Как сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, общие боевые потери россиян ориентировочно составили 4,476 танков; 8,649 боевых бронированных машин; 5,582 артиллерийские системы; 739 реактивных систем залпового огня; 502 единицы ПВО; 315 самолетов; 316 вертолетов; 4,444 БПЛА оперативно-тактического уровня и 1,447 крылатых ракет. Кроме того, были уничтожены 18 кораблей и катеров, а также выведено из строя 8,102 единицы автомобильной техники и автоцистерн и 841 единица специальной техники.