Прогноз погоды

В Баку и на Апшеронском полуострове завтра ожидается преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха составит ночью 20-24°, днем - 28-32° тепла.

Атмосферное давление понизится с 760 мм рт. ст. до 756 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%, днем - 45-50%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются временами дожди, местами интенсивные, грозы. Утром осадки постепенно прекратятся, днем в большинстве районов будет без осадков. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-24°, днем - 28-33° тепла, в горах ночью - 10-15°, днем - 15-20° тепла.