Латвия избавляется от фанатов Путина

В Латвии вступили в силу новые правила получения вида на жительство. Теперь для получения статуса постоянного жителя ЕС нужно сдать тест по государственному языку и подтвердить платежеспособность, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции этой прибалтийской страны.

В итоге тысячи россиян оказались под угрозой высылки.

По данным издания Latvijas Reitingi, к 20 августа только 12 312 граждан России подали документы на обретение статуса постоянного жителя ЕС, и только 2 570 его получили. Несколько тысяч человек не смогли сдать экзамен по государственному языку и записались на пересдачу.

По словам министра внутренних дел Латвии Мариса Кучинскиса, если россиянин вообще не предпринял никаких действий и отказался следовать закону, охотиться за ним не будут, но ему уже не получится открыть счет в банке, получить пенсию или бесплатные медицинские услуги, а также работать в компаниях, действующих в Латвии.