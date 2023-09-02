Игорь Никифоров, специально для haqqin.az, Москва 12:49

С экспортом российских углеводородов происходит нечто непонятное и маловразумительное. Докопаться до истины не так просто, поскольку официальная статистика засекречена правительственным распоряжением №1074-р от 26 апреля 2023 года. Зачем это было сделано? Чтобы не досталось врагам? Судя по данным от альтернативных источников, таких как Bloomberg, Reuters и Международное энергетическое агентство (МЭА), речь идет об ухудшении общей ситуации.

Китай отворачивается Причем в данном случае важны не цифры, не абсолютные величины – они лишь симптомы наметившейся в последние недели тенденции, потенциально опасной для российского бюджета. Ведь как звучит один из главных пропагандистских тезисов: санкции и сложная геополитическая обстановка не сильно сказались на объемах нефтегазового экспорта, но привели к переориентации сырьевых потоков – с Европы на Китай и Индию. Мол, эти две «дружественные» страны закупают у Москвы столько энергоносителей, сколько той требуется продать. До недавних пор так оно в целом и было, но, похоже, базовый для внешней торговли механизм, сложившийся в 2022 году, стал давать закономерные сбои. За объяснением далеко ходить не надо: все свои проблемы Россия (точнее, ее политическая верхушка, не способная мыслить стратегически) создает себе сама. В декабре прошлого года президент Владимир Путин потребовал уменьшить скидки на российскую нефть, а в апреле 2023-го правительство ввело предельную величину дисконта для расчета налогов: изначально она составляла $34 за баррель, к июлю сократилась до $25, а с 1 сентября составляет (официально!) лишь $20. В итоге на энергетическом рынке Азии, как на гигантской шахматной доске, позиции фигуры под названием «Российская Федерация» стали понемногу слабеть, а позиции другого игрока - «Исламская Республика Иран» - вполне себе крепнуть. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, в августе Китай импортировал иранской нефти 1,5 млн баррелей в сутки - рекордный объем как минимум за последние 10 лет. В период с января по июль Пекин закупал ее в среднем 917 тысяч б/с, то есть, только за один месяц спрос вырос более чем в полтора раза. Что касается среднесуточного объема поставок из РФ, он упал (в июле) на 23,2% - до 1,9 млн б/с (с 2,56 млн в июне). По словам работающих в регионе трейдеров, причина – в цене: иранская нефть предлагается со скидкой $10 за баррель к Brent и напрямую конкурирует с российской Urals, выдавливая ее с китайского рынка за счет большей привлекательности. По данным Reuters, в августе стоимость бочки Urals поднялась в западных портах РФ до $70. И, хотя это на $15 ниже котировок Brent, реальный дисконт значительно меньше, поскольку в конечную стоимость сырья для покупателя заложены расходы на транспортировку и страхование. Иранская нефть поступает в КНР по схемам параллельного импорта (официально поставки прекращены в 2022 году) и обычно регистрируется как малайзийская. А ряд независимых НПЗ в Китае ввозят ее под видом битумной смеси.

Проблемы с Ираном и Черным морем Похоже, понемногу сдувается и феерический пузырь спроса на российскую нефть со стороны Индии. С января по май 2023-го та закупила ее в объеме почти 37 млн тонн, что почти в 11 раз больше, чем за тот же период прошлого года. Но теперь, по словам министра нефти и природного газа страны Хардипа Сингха Пури, предложения поставщиков на Ближнем Востоке выглядят «более привлекательными». Как писала в июле газета The Times of India, дисконт на Urals снизился до 4$ за баррель после пиковых значений в $25–30. По оценке аналитиков Kpler, поставки российской нефти в Индию падают уже три месяца подряд: в августе они составили 1,57 млн б/с – это на 24% меньше июльского показателя. Из-за сокращения скидок застопорились переговоры между «Роснефтью» и Bharat Petroleum — одной из крупнейших в стране сетей государственных НПЗ. Контракт на 6 млн тонн нефти, который начали обсуждать в июне, так и остается неподписанным, рассказал финансовый директор концерна Рамакришна Гупта. «Китайские и индийские трейдеры начали активно воротить нос от российской нефти, - говорит экономист, в прошлом замминистра энергетики РФ Владимир Милов. – И здесь есть очень интересный момент. Мы видим, что у России появился главный военный союзник в лице Ирана, который поставляет ей оружие. Но в плане сырьевой торговли Иран ведет себя совершенно иначе: он очевидным образом пытается вытеснить Россию с китайского и индийского рынков, фактически демпингуя по нефти. Ему это проще делать, поскольку у него нет таких издержек, он не ведет добычу в Западной Сибири и потом качает ее по трубе. Иранцы добывают нефть прямо в море и сразу грузят на танкеры. Соответственно, она дешевая: lifting costs (затраты на извлечение из скважин) гораздо ниже, чем в России. Взяв такую стратегию, Иран неминуемо переиграет в долгосрочной перспективе Россию, а та будет получать гораздо меньше валюты от нефтяного экспорта». Судя по информации от Bloomberg, к фактору «иранской угрозы» добавился еще один, связанный с ситуацией в порту Новороссийска. Сложно сказать, насколько версия от авторитетного агентства близка к реальности, но у независимых экспертов она почти не вызывает сомнений. Как сообщал недавно Bloomberg, после ночной атаки порта морскими беспилотными дронами в начале августа объем экспортируемой по Черному морю российской нефти обвалился – с 600–800 тысяч б/с (в июне) до 100 тысяч б/с. По сведениям же Reuters, РФ столкнулась с трудностями со страховыми компаниями, которые ввели для ее судов в акватории Черного моря дополнительную плату за военные риски. Сейчас застраховать танкер с российским сырьем стоит $1 млн - на 20% дороже, чем до атак. Между тем, в Новороссийск по трубопроводу КТК (Каспийский трубопроводный консорциум) поступает также нефть из Казахстана, для которого порт исключительно важен как незаменимое транзитное «окно». Соответственно, и она подвергается военным рискам.

«При этом страховка танкеров с казахстанской нефтью из Новороссийска осталась прежней, - отмечает экономист и публицист, бывший вице-премьер правительства РФ Альфред Кох. – Цена выросла только на суда с российской нефтью. И это уже не объяснить «плановым снижением экспорта в рамках обязательств ОПЕК+», на что обычно ссылаются чиновники, делая хорошую мину при плохой игре. Раньше Россия к этим обязательствам относилась философски и легко наращивала экспорт, даже обязуясь его снизить. Откуда вдруг теперь возникла такая дотошность в их исполнении?» Разбалансировка по всем осям По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), выручка Москвы от нефтяного экспорта в I полугодии составила немногим более $77 млрд, тогда как за январь-июнь 2022-го она превысила $120 млрд. Справедливости ради необходимо учесть так называемый «эффект высокой базы»: в первой половине прошлого года на мировом рынке углеводородов сложились исключительно благоприятная для РФ конъюнктура. Котировки порой зашкаливали за $100, поставки сырья продолжали уходить в Европу, не было еще ни морского эмбарго, ни потолка цен в $60, ни других санкционных ограничений в отношении российской нефти. Сегодня обстановка кардинально иная во всех смыслах.